Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Parkurları İle Şehri Spor ve Bisiklet Kültürüne Dönüştürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri’yi bisiklet ve spor kentine dönüştürmek ve şehirde bisiklet kültürünü arttırmak amacıyla birçok proje gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Parkı’na bisiklet parkuru kazandırdı. Yaz sezonu boyunca Kadir Has’ın yanı sıra Gültepe ve Mimar Sinan Parkı’nda da hizmete sunulacak bisiklet parkuru çocukların adeta ilgi odağı oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından bisikletli kullanıcılar için adrenalin ve akrobasi amaçlı Kadir Has Parkı’na bisiklet parkuru kurdu. Eğlencenin ve sporun buluşacağı parkur yaz sezonu boyunca bisiklet severlerin yeni adresi olacak. 4 adet eğimli rampa, 4 adet düz rampa, 2 adet bağımsız rampadan oluşan bisiklet parkurunun toplam uzunluğu 40 metre oldu. Yaz sezonu boyunca Gültepe ve Mimar Sinan Parkı’nda da hizmete sunulacak olan bisiklet parkurlarının toplam maliyetleri ise 1 milyon TL’yi bulacak.

“Başkanımızın talimatları doğrultusunda spor kenti oluşturulması açısından gayret göstermeye çalışıyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, çocuklara spor aşkını aşılayabilmek ve bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor kenti oluşturmak amacıyla yaptığı çalışmalara katkılar sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Canıdemir, şöyle konuştu:

“Parklarımızda, özellikle gençlerimize, çocuklarımıza spor aşkını aşılayabilmek ve bu anlamda Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor kenti oluşturması açısından alanlarımıza biz de katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle miniklerimize ve gençlerimize bisiklet sporunu, bilgisayar ve tablet başından kurtarabilmek için çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda da başlangıcını yaptığımız bisiklet parkurumuzun yanı sıra gençlerimizin, çocuklarımızın severek kullandığı ve çok beğendikleri bisiklet parkurunun sayısını arttırmaya gayret ediyoruz. İlkini içinde bulunduğumuz Kadir Has Parkı’mızda başladık. Bundan sonra da diğer parklarımızda devam edeceğiz. İkincisini hemen Gültepe Parkı’na, bir diğerini de Mimar Sinan Parkı’nın içerisine konuşlandıracağız. Çocuklarımıza emanet ediyoruz. Sağlıklı sporlar oluşturabilmek için, sağlıkları için elimizden gelen en iyi gayreti göstermeye, başkanımızın talimatları doğrultusunda spor kenti oluşturulması açısından elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza hayırlı olsun, onlara emanet alanlarımız.”

“Başkan amcama teşekkür ediyorum”

Bisiklet sürmeyi çok seven Saadettin Demir, ‘Başkan Amcam’a çok teşekkür ediyorum’ diyerek, “Bisiklet sürüyorum, çok eğleniyorum. Başkan amcama teşekkür ediyorum. Çok güzel bir park yapmış. Arkadaşlarımızla burada oyun oynuyoruz, konuşuyoruz, bisiklet sürüyoruz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Teşekkürler” şeklinde konuştu.

“Başkan amca buralar çok güzel olmuş, daha fazlasını istiyoruz”

Bisiklet parkurunu çok sevdiklerin ve kendileri için çok keyifli olduğunu ifade eden Furkan Koç ise “Çok sevdim bisiklet rampasını. Başkan Bey’e de teşekkür ederiz. Başkan amca buralar çok güzel olmuş, daha fazlasını istiyoruz. Bizim için çok eğlenceli oldu bisiklet rampası, çok seviyoruz burayı. Günümüzü arkadaşlarla bisiklet rampasında geçiriyoruz” dedi.

“İyi ki bisiklet parkuru var”

Bisiklet parkurunu yeni keşfettiklerini kaydeden Hatice Ravza Gülce de parkurun çok güzel ve çok eğlenceli olduğunu söyledi. Gülce, şunları söyledi:

“Bisiklet sürüyoruz, parkur çok güzel. Çok eğlenceli geçiyor her şey. Bisiklet parkurunu keşfettik bugün, eğlenceli geçiyor. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. İyi ki bisiklet parkuru var.” – KAYSERİ