Kayseri U14 Ligi 2023-2024 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Kayseri U14 Ligi 2023-2024 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan, Dursun Açıkyürek ve kulüp temsilcileri katıldı. 40 takımın katılacağı U14 Ligi’nde yeni sezonda 4 grupta oynanmasına karar verildi. 4 grupta 10 takım mücadele edecek. 3 grupta oynanacak olan maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off maçları oynayacak. Play-Off’ta finale kalan 2 takım mücadelesinde ise Kayseri Şampiyonu belli olacak. U14 Ligi 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde başlayacak.
Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar ve ilk hafta maçları şu şekilde oluştu;
A grubu
Gültepespor
Amaratspor
Hacılar Erciyesspor
Belsinspor
Talas Denizspor
Kılıçaslan Yıldızspor
Yeşilspor
Erkiletspor
Bayraktarspor
Sarız Anadoluspor
1. hafta
Hacılar Erciyesspor-Amaratspor
Belsinspor-Gültepespor
Talas Denizspor-Erkiletspor
Kılıçaslan Yıldızspor-Belsinspor
Yeşilspor-Bayraktarspor
B grubu
Kayseri Şekerspor
Sanayi Esnafspor
Kayseri Yolspor
Argıncıkspor
Yeni Erciyesspor
Alsancakspor
Kalespor
Gençlikspor
Kocasinan Şimşekspor
İlbeyspor
1. hafta
Kayseri Yolspor-Sanayi Esnafspor
Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor
Yeni Erciyesspor-Kocasinan Şimşekspor
Alsancakspor-Belsinspor
Kalespor-İlbeyspor
C grubu
Talasgücü Belediyespor
Yerköyspor
Develispor
Develi Erciyesspor
Döğerspor
Yeşilhisar Belediyespor
Güneşspor
Tomarza Belediyespor
Anayurt Finalspor
Anadolugücü
1. hafta
Develispor-Yerköyspor
Develi Erciyesspor-Talasgücü Belediyespor
Döğerspor-Anayurt Finalspor
Yeşilhisar Belediyespor-Tomarza Belediyespor
Güneşspor-Anadolugücü
D grubu
Kayseri Atletikspor
Kayseri Demirspor
Başakpınarspor
Kocasinan Yemlihaspor
Kocasinan Belediyespor
Cuma Uluçayspor
Sarızspor
Sungur FK
Doğa Gençlikspor
Kayseri İdman Yurdu
1. hafta
Başakpınarspor-Kayseri Demirspor
Kocasinan Yemlihaspor-Kayseri Atletikspor
Kocasinan Belediyespor-Doğa Gençlikspor
Cuma Uluçayspor-Sungur FK
Sarızspor-Kayseri İdman Yurdu – KAYSERİ
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Kayseri U14 Ligi 2023-2024 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı
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