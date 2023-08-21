Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi

2023-2024 futbol sezonu U18 Ligi fikstürü çekildi. U18 Ligi 16-17 Eylül’de başlayacak.
Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan, Dursun Açıkyürek ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ile yöneticileri katıldı. U18 Ligi, bu sezon 31 takımla 3 grupta mücadele edecek. A Grubu, B ve C grupları ise 11’er takımdan oluştu. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında U18 Ligi A Grubunda, Anadolu Yıldızları, Buğdaylıspor, Pınarbaşı Belediyespor, Kocasinan Gençlikspor, Kayseri Esen Metal SK, Sanayi Esnafspor, Erciyesgücü FK, Kafkasspor, Cırgalanspor, İlbeyspor, Gaziosmanpaşaspor yer alırken, B Grubunda Kayseri İdman Yurdu, Talas DEnizspor, Döğerspor, Alsancakspor, Argıncıkspor, Kalespor, Gençlikspor, Talas Anayurtspor, Gültepespor, Yahyalı Gençlerbirliği yer alırken C Grubunda ise Sungur FK, Göktürkspor, Sarız Anadoluspor, Yeşilhisar Belediyespor, Belsinspor, Akkışlaspor, Anadolugücü, Cuma Uluçayspor, Amaratspor ve Develi Erciyesspor takımları yer aldı. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U18 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:
1. hafta A Grubu
Buğdaylıspor-Anadolu Yıldızları
Pınarbaşı Belediyespor-Gaziosmanpaşaspor
Kocasinan Gençlikspor-İlbeyspor
Kayseri esen Metal SK-Cırgalanspor
Sanayi Esnafspor-Kafkasspor
Erciyesgücü FK – BAY
1. hafta B Grubu
Döğerspor-Talas Denizspor
Alsancakspor-Kayseri İdmanyurdu
Argıncıkspor-Gültepespor
Kalespor-Talas Anayurtspor
Gençlikspor-Yahyalı Gençlerbirliği
1. hafta C Grubu
Sarız Anadoluspor-Göktürkspor
Yeşilhisar Belediyespor-Sungur FK
Belsinspor-Amaratspor
Akkışlaspor-Cuma Uluçayspor
Anadolugücü-Develi Erciyesspor – KAYSERİ
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