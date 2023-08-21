Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi

2023-2024 futbol sezonu U18 Ligi fikstürü çekildi. U18 Ligi 16-17 Eylül’de başlayacak.

Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyesi Melih Candan, Dursun Açıkyürek ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ile yöneticileri katıldı. U18 Ligi, bu sezon 31 takımla 3 grupta mücadele edecek. A Grubu, B ve C grupları ise 11’er takımdan oluştu. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında U18 Ligi A Grubunda, Anadolu Yıldızları, Buğdaylıspor, Pınarbaşı Belediyespor, Kocasinan Gençlikspor, Kayseri Esen Metal SK, Sanayi Esnafspor, Erciyesgücü FK, Kafkasspor, Cırgalanspor, İlbeyspor, Gaziosmanpaşaspor yer alırken, B Grubunda Kayseri İdman Yurdu, Talas DEnizspor, Döğerspor, Alsancakspor, Argıncıkspor, Kalespor, Gençlikspor, Talas Anayurtspor, Gültepespor, Yahyalı Gençlerbirliği yer alırken C Grubunda ise Sungur FK, Göktürkspor, Sarız Anadoluspor, Yeşilhisar Belediyespor, Belsinspor, Akkışlaspor, Anadolugücü, Cuma Uluçayspor, Amaratspor ve Develi Erciyesspor takımları yer aldı. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U18 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:

1. hafta A Grubu

Buğdaylıspor-Anadolu Yıldızları

Pınarbaşı Belediyespor-Gaziosmanpaşaspor

Kocasinan Gençlikspor-İlbeyspor

Kayseri esen Metal SK-Cırgalanspor

Sanayi Esnafspor-Kafkasspor

Erciyesgücü FK – BAY

1. hafta B Grubu

Döğerspor-Talas Denizspor

Alsancakspor-Kayseri İdmanyurdu

Argıncıkspor-Gültepespor

Kalespor-Talas Anayurtspor

Gençlikspor-Yahyalı Gençlerbirliği

1. hafta C Grubu

Sarız Anadoluspor-Göktürkspor

Yeşilhisar Belediyespor-Sungur FK

Belsinspor-Amaratspor

Akkışlaspor-Cuma Uluçayspor

Anadolugücü-Develi Erciyesspor – KAYSERİ