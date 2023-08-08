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Kayseri’de bir binanın beşinci katındaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı

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Ağustos 8, 2023 20:28
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08.08.2023 23:29

Melikgazi İlçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bir binanın beşinci katındaki dairenin balkonunda bulunan U.B. (17) henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçeye düştü. U.B’nin düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan U.B. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kayseri’de bir binanın beşinci katındaki balkondan düşen kişi ağır yaralandı.

Melikgazi İlçesi Sakarya Mahallesi 644. Sokak’taki 8 katlı binanın beşinci katındaki dairenin balkonunda bulunan U.B. (17) henüz belirlenemeyen nedenle bahçeye düştü.

U.B’nin düştüğünü fark eden evdeki yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan U.B. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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