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Kayseri’de enerji tesisi patlaması sonucu tarlaya gübre akması hasara neden oldu

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Ağustos 27, 2023 02:45
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir enerji tesisi rögarının patlaması sonucu çevrede bulunan tarlaya akan gübre hasara neden oldu.

Buğdaylı Mahallesi Mevsim Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir firmaya ait gübre tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından silo içerisinde bulunan sıvı gübre çevrede bulunan yol ve tarlaya aktı.

Hasara neden olayda zarar gören çiftçi tepki gösterdi.

Çiftçi Mustafa Şendemir, AA muhabirine, patlama yaşanan tesisin gübreden elektrik ürettiğini söyledi.

Gece rögarın patladığını belirten Şendemir, “Rögar patlayınca içindeki pislik sıvı halinde dışarı taşıyor. Bunu her zaman yaşıyoruz. Gideri olmadığı için sıkıntısını biz çekiyoruz. Gördüğünüz yer 25 dönüme yakın ekili alan. Halini görüyorsunuz.” diye konuştu.

Sebze tarlasında hasarın büyük olduğunu belirten Şendemir, yetkililerden soruna çözüm getirmelerini istedi.
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