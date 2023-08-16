Kayseri’de Polis Kovalamacası Sonucu Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarı ve Tutuklanan Şüpheliler

Kayseri’de polisten kaçarken kaza yapan araçta 42 kilo 700 gram esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kovalamacasında bulundukları aracın kaza yapması sonucu yakalanan D.F, T.K. ve T.S’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bu 3 şüpheli ile uyuşturucu ticaretinden aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 3 zanlı da Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan D.F, T.K. ve T.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine dün, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında tedbir almış, şüpheliler D.F, T.K. ve T.S’nin bulunduğu otomobil, “dur” ihtarına uymayınca yaşanan kovalamacada devrilmişti.
Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, 42 kilo 700 gram plaka esrar, 100 bin uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
Kazada yaralanan 3 zanlı, hastanedeki tedavilerinin ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alınmıştı.
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