Kayseri’de Sahte Dolar Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri’de düzenlenen operasyonda bir miktar sahte dolar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin İstanbul’dan Kayseri’ye getirdiği sahte dövizi piyasaya süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda sahte 14 bin dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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