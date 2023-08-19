Kayseri’de Tır Dorsesinde 80 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 19.08.2023 20:25

Kayseri’de polis ekipleri, bir tırın dorsesinde yapılan aramada 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri’de bir tırın dorsesinde 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldıkları bir tırı kent girişinde durduran ekipler, araçtaki P.H. ve K.Y’yi gözaltına aldı.

Tırın dorsesinde narkotik köpeklerle yapılan aramada 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA



