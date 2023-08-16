Kayseri’de Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde devam eden Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları’nda Grand Prix Kaisareia etabı bu hafta sonu gerçekleşecek. 9 ülkeden gelen sporcular, Cumhuriyet Meydanı’ndan Erciyes’e uzanan 134 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi “spor şehri” yapma yolundaki çaba ve özverilerinin meyvelerini veriyor. Türkiye’de bisikletin merkezi haline gelen ve gelenekselleşen uluslararası yol bisikleti müsabakalarına yine ev sahipliği yapan Kayseri Erciyes, Grand Prix Kaisareia etabı ile tüm hızıyla devam ediyor. Birçok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan yer olarak biliniyor.

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Bisiklet Turizm Derneği destekleri ile devam ediyor.

9 ÜLKEDEN SPORCU KATILACAK

Hafta sonu gerçekleşecek olan Grand Prix Kaisareia etabında 134 kilometre uzunluğundaki parkurda, Kazakistan, Özbekistan, Japonya, Malezya, Ukrayna, Eritre, Hollanda, İngiltere ve Türkiye’den sporcular katılacak.

Yarışlar, erkek ve kadın olmak üzere iki kategoride yapılacakken, 19 Ağustos Cumartesi günü erkekler kategorisinde saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan start alacak yarışlar, Erciyes Dağı’nda tamamlanacak. – KAYSERİ