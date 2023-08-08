Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Kayseri’de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kayseri’de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

ABONE OL
Ağustos 8, 2023 05:42
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadın, evinde ölü olarak bulundu.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Fulya Sokak’ta meydana gelen olayda, Hazemi A.’dan (80) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz görüp durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları müdahalede Hazemi A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. – KAYSERİ
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.