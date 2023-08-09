Kayserispor Kulübü, 2023-2024 sezonunda geçerli olmak üzere satışa çıkardığı kombine biletlerden şu ana kadar 4 bin 900 adet sattı.
Süper Lig’de mücadelesine devam edecek olan Kayserispor, yeni sezonda geçerli olacak kombine biletlerden şu ana kadar 4 bin 900 adet sattı. Kulüpten alınan bilgilere göre; Doğu tribünden bin 209, batı tribünden 762, Güney tribünden 715, kuzey alt tribünden 1605, kuzey üst tribünden 609 adet olmak üzere toplam 4 bin 900 adet kombine bilet satıldı. – KAYSERİ
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Kayserispor Kulübü, 2023-2024 sezonunda geçerli olacak kombine biletlerden 4 bin 900 adet sattı
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