Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak olan Kayserispor- Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu.
Süper Lig’in 3. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor – Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 27 Ağustos Pazar günü saat 19.15’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.
Kayserispor – Samsunspor maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:
Batı Balkon bilet fiyatı: 500 TL
Batı Alt tribün bilet fiyatı: 400 TL
Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 250 TL
Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 200 TL
Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 100 TL
Güney Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL
Misafir tribün bilet fiyatı: 130 TL – KAYSERİ
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