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Kayserispor-Samsunspor Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu

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Ağustos 22, 2023 11:53
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Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak olan Kayserispor- Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig’in 3. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor – Samsunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 27 Ağustos Pazar günü saat 19.15’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Kayserispor – Samsunspor maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Balkon bilet fiyatı: 500 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 400 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 250 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 200 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 100 TL

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 130 TL – KAYSERİ
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