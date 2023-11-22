Kenevir, tekstil ihracatına doping etkisi yapacak

Kenevir tarımının artmasının mevcut ihracata 15 milyar dolar katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor

İSTANBUL – Tekstil, kozmetik, ilaç, inşaat ve otomotiv sektörü gibi birçok alanda kullanılacak olan endüstriyel kenevirin hasadı yapıldı. Kenevirin özellikle tekstil alanında kullanımının artırılması Türk hazır giyimine katma değer sağlayacağı, mevcut ihracata 15 milyar dolar katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırılmasına yönelik kararlar aldıklarını açıklamasının ardından seçilen 20 pilot ildeki çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Samsun’a 30 milyon dolarlık bir yatırımla fabrika kuruldu. Amasya’nın Suluova ilçesinde de 5 bin 200 dekarlık alanda kenevir hasadı gerçekleştirdi. Mayıs ayında ekilen kenevirler 6 ayın ardından hasat edildi.

Kenevirin milyarlarca dolarlık ihracatın önünü açacağını belirten tekstil sektöründe faaliyetleri bulunan önceki dönem TİM Başkanı İsmail Gülle, “100 yıllık Cumhuriyetimizin başlangıcında üretilen kenevir bitkisi daha sonra yasaklandı. Uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle çok şükür bugünleri gördük. Kenevir hem dünyada hem de Türkiye’de çok önemli ekonomisi olan bir ürün. Pamukla kıyaslandığı zaman daha çevreci ve daha az kimyasal tüketen ve insan için daha sağlıklı anti bakteriyel içerikleri olan bir ürün. İnanıyorum ki bu ürün ekim alanlarının genişlemesiyle ve üretimin artmasıyla bütün endüstrilerde kullanımıyla Türkiye’nin ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak. Milyarlarca dolarlık ihracatın da önünü açacak” şeklinde konuştu.

“Mevcut tekstil ihracatımız çok fazla artar”

Kenevirin çevre dostu olduğunu belirten Gülle, “Şu anda ki üretimin daha da büyütülmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ki 1 milyon ton pamuk üretimimiz var. 1 milyon tonla ve bir o kadar da ithalatla yaklaşık 30 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Kenevirin sahip olduğu en güzel özellik çevre dostu olması. Kenevir üretiminde bitki suyu çok az kullanıyor. Pamuğa göre 8 de 1’i oranında su tüketerek bu noktaya geldiği için çok avantajlı bir ürün. Bu nedenle şu anda dünyanın karşılaşmış olduğu bu küresel kuraklık tehdidi varken tercih edilmesi gereken en önemli bitki. Bu ürünün bütün endüstriye girmesiyle birlikte mevcut tekstil ihracatımızın çok fazla artacağını düşünüyorum. Bu ürünler inovatif ve katma değerli ürünler olduğu için pamuktan daha fazla su tutması özelliği ile pek çok tercih sebebi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de kenevir ekimi yaygınlaşırsa tekstil ve hazır giyimde büyük katma değer sağlayacaktır”

Üretici şirketin yönetim kurulu başkanı Uğur Balkuv, “Burada kenevir tohum hasatı gerçekleştirdik. Bu tarla Mayıs ayının başlarında ekilmişti. 6 ay civarında bir süre geçtikten sonra havalarında iyi gitmesiyle güzel bir hasat yaptık. Burada kombine makinaları kullandık. Bu makinalar kombine olduğu için aynı anda hem tohum hasatını gerçekleştiriyor hem sapları kırarak ayırıyor ve balya makinasına hazırlıyor. Ülkemizde ileride milyonlarca dekar kenevir tarımı gerçekleşirse selüloz, kağıt üretimi plastik ve biyoplastikler gibi çok değerli şeyleri de üretmek mümkün olacak. Kenevir üretiminin ihracatımızda çok büyük katkısı olacak. Yeşil mutabakat gereği dünyadaki karbon salınımlarını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Tekstilde de dünyada ikinci büyük karbon tehlikesi olan sektör. Tekstilin yeşil dönüşüm projelerine katkı sağlaması karbon salınımını azaltması anlamında kenevirden tekstil ürünlerinin yapılması çok önemli. Bu bitki çok fazla oksijen salarken büyük bir miktarda da karbon emiyor. Türkiye’de kenevir ekimi yaygınlaşırsa tekstil ve hazır giyimde büyük katma değer sağlayacaktır. İhracatımıza en az mevcut yapının yüzde 50 sine kadar büyütebilir. Buda yaklaşık tekstil ve hazır giyimde 15 milyar dolar gibi bir rakama gider” dedi.