Kepez Belediyesi Zeytin Hasadına Başladı

Kepez Belediyesi, yeşil alanlarında, caddelerinde ve Antalya Orman Çiftliği’nde yer alan zeytin ağaçlarının mahsullerini toplamaya başladı.

Başkan Hakan Tütüncü, üretimi teşvik etmek ve yeşil dokuyu artırmak amacıyla zeytin bahçesi projesini başlatmıştı. Bu kapsamda belediyenin kırsaldaki arazilerinde ve kent parklarında zeytin bahçeleri kurulmaya başlandı. Bu projeyle ilçeye 30 bin adet zeytin ağacı fidanı dikilmesi planlanıyor.

250 bin metrekare kent parkına da, yüzlerce zeytin ağacı nakledildi

Kepez Belediyesi, imarlı alanlarda kalan zeytin ağaçlarıyla diğer ağaçlarının korunmasıyla ilgili de çalışma yapıyor. İmar alanlarında kalan ağaçlar, köklerinden sökülerek, nakledildikleri yeşil alanlarda, meydanlarda ve caddelerde yeniden toprakla buluşturuyor. Dokuma Fabrikası Yerleşkesi’nde oluşturulan 250 bin metrekare kent parkına da, yüzlerce zeytin ağacı nakledildi.

Çiftlik arazisindeki ağaçlardan 1,5 ton mahsul alınması bekleniyor

Kepez Belediyesinin bu çevreci yaklaşımı sayesinde ilçede yüzerce ağacın kesilmesi önlendi. Kepez Belediyesi, yeşil alanlarına naklettiği ağaçların mahsullerini de hasat dönemi topluyor. Bu yıl zeytin hasadı sevinci, Kirişçiler Mahallesi’nde 180 dönüm araziye kurulan Antalya Orman Çiftliği’nde de yaşanıyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilk güz yağmuru sonrasında çiftlikteki zeytin ağaçlarının meyvelerini toplamaya başladı. Çiftlik arazisindeki ağaçlardan 1,5 ton mahsul alınması bekleniyor.

Daha önce 3 kez buğday ve karpuz hasadının yapıldığı Antalya Orman Çiftliği’ne 6 bine yakın zeytin ağacı fidanı dikiliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Dokuma Park’ta ve diğer yeşil alanlarda bulunan zeytin ağaçlarının mahsullerini de önümüzdeki günlerde toplayacak. Belediyenin bahçelerinden toplanan zeytinlerden hediye amaçlı sabun ve zeytinyağı üretileceği bildirildi. – ANTALYA