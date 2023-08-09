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Keşan’da Çelik Kapı Devrilmesi Sonucu Yaralanan Kadın

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Ağustos 9, 2023 11:44
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde üzerine çelik kapının devrilmesi sonucu düşerek başını yere çarpan Melek B. (48) yaralandı.

Olay, saat 13.45 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Caddesi’ndeki Alipaşa İş Merkezi’nde meydana geldi. Melek B., zemin katta bulunan 2’nci el ev eşyaları satan iş yerinde taşıdığı çıkma çelik kapının üzerine devrilmesi sonucu düşerek başını betin zemine çarptı. Melek B. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Melek B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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