Keşan’da Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Keşan ilçesinde “huzur ve güven” uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 – 21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamada 130 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi, 63 araç arandı.

Ekipler tarafından durumundan şüphelenilip durdurulan O.Ç’nin UYAP sorgulamasında İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince “Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık” suçundan arandığı belirlendi.

O.Ç, gözaltına altındı.

UYAP sorgulamasında Çukurca Asliye Ceza Mahkemesince “Askeri ceza kanununa muhalefet” suçundan arandığı anlaşılan E.V, taahhüt imzalatılıp serbest bırakıldı.

Bir araçta yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen A.Y. hakkında da adli işlem başlatıldı.