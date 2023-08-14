Keşan’da Yaralı Yavru Köpek Barınağın Kapısına Bırakıldı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanları Koruma Derneği’nin ‘Can Evi’ barınağının kapısının önüne, boğazından ısırılarak yaralanmış bir yavru köpek bırakıldı. Veteriner kliniğine götürülen yavru köpek, tedaviye alındı.

Olay Perşembe günü, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’ndeki Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği’ne ait ‘Can Evi’ olarak adlandırılan barınakta yaşandı. Sabah saatlerinde barınağa giden yetkililer, kapının önüne terk edilmiş boğazından ısırılarak yaralanmış ve bitkin haldeki yavru köpeği fark etti. Yetkililer, yaralı köpeği alıp veteriner kliniğine götürdü. Boğazının her iki tarafından da ısırılarak yaralandığı ve sıcak hava nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen yavru köpek, tedaviye alındı.

Veteriner Hekim Yener Eker, 40 günlük yavru köpeği yaralı halde Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği’nin ‘Can Evi’ barınağının kapısına terk edildiğini belirterek, Boğazından ısırılmış vaziyette bulunuş. Geldiğinde ciddi şekilde yaralarında akıntı vardı. Çift taraflı bir ısırılma vakası bu. 4 gündür tedavisini yapıyoruz. Çok küçük bir çocuk. Maalesef 40 günlük civarında. Duruma daha iyiye gidiyor. İlk geldiğine göre yaraları kendini topladı. Ancak hayati riski devam ediyor. Elimizden gelen tedaviyi uyguluyoruz. Umarız kurtulacak dedi.

‘LÜTFEN DAHA BİLİNÇLİ DAVRANALIM’

Bu gibi durumlarda yaralı hayvanları herhangi bir yere terk etmektense belediye veya derneklere haber verilmesi ya da direk kliniklere getirilmesinin doğru olacağını ifade eden Eker, Barınağın önüne bırakılması doğru değil. Şans eseri bulundu. Şans eseri hayatı kurtuldu. Sizlerden ricamız en azından bir yetkiliye, belediyeye, derneğe ya da kliniğe ulaşın. Daha sağlıklı bir yere bırakmanız daha faydalı olacaktır. Bu çocuk şanslıydı ama maalesef hepsi bu kadar şanslı olmayabiliyor. Lütfen daha bilinçli davranalım. Şayet bulunmasaydı daha sonra ölü de bulunabilirdi. Biraz daha dikkatli ve duyarlı olmamızda fayda var diye konuştu.

‘BU YAPILANI HİÇ DOĞRU BULMUYORUZ’

Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci ise yaralı hayvanların barınak önüne bırakılarak ölüme terk edilmesini doğru bulmadıklarını dile getirerek, Biz dernek olarak bütün ihbarlara yetişmeye çalıyoruz. Hiçbir yardım çağrısını geri çevirmiyoruz. Yaralı yavru köpeği de barınağımızın kapısına bırakıp gitmişler. Bizler bulup veteriner kliniğine götürdük. O halde kapıya terk edip gitmişler. Bu durumda bizimle ya da belediyeyle iletişime geçebilirlerdi. Paraları olmasa bile bir kliniğe götürüp, ödemeyi derneğimizin yapacağını söyleyebilirler. Bizler de yaralı canlarımız için destek istiyoruz. Çünkü dernekler desteklerle ayakta durabilirler. Yaralı yavru köpeğimiz şu an veteriner kliniğinde tedavide. Boğazından ısırılmış ve bitkin düşmüş. Umarız sağlığına kavuşur ve yaşar. Bu hayvanlar bize muhtaç. Ne olur yaralı halde onları bir yerlere bırakıp gitmeyelim. Çok savunmasızlar ve başlarına daha da kötü şeyler gelebilir. Bu yapılanı hiç doğru bulmuyoruz. Umarız böyle bir durumla bir daha karşılaşmayız dedi.