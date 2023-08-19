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Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu’nun nikah törenine katıldı

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Ağustos 19, 2023 17:38
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Son Güncelleme: 19.08.2023 20:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu’nun nikah törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu’nun nikah törenine katıldı.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, gazeteci Bildirici ve Topçu’nun Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen nikah törenine katılarak, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Kaynak: AA
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