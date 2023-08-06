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Kılıçdaroğlu, Mete Gazoz’u tebrik etti

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Ağustos 6, 2023 15:53
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan milli okçumuz Mete Gazoz’u yürekten kutluyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan milli okçumuz Mete Gazoz’u yürekten kutluyorum.”
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