Kilis’te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son Güncelleme: 19.08.2023 21:34

Kilis’te Şehitler Hatıra Ormanı’nda çıkan yangın söndürüldü.

Kilis’te Şehitler Hatıra Ormanı’nda çıkan yangın söndürüldü.

Kilis- Gaziantep karayolunun 8. kilometresinde bulunan AFAD’a ait hatıra ormanı civarında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Kısa sürede etrafa yayılan yangın hatıra ormanına, daha sonra yakındaki iki katlı konteyner ve çevresinde bulunan saman yığınına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında konteyner hasar gördü.

Kaynak: AA



