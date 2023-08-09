Kınalı keklikler yangın bölgelerine salındı

DENİZLİ Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 200 adet kınalı keklik, iki yıl önce orman yangını geçiren Buldan Türlübey mahallesine bırakıldı.

Denizli’de iki yıl önce çok büyük bir orman yangını geçiren ve hemen ardından Buldan Orman Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapılan Buldan Türlübey Mahallesine, Denizli Doğan Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 200 adet kınalı keklik bırakıldı. İlçe Av Komisyonu’nda bölgenin üç yıl boyunca av yasağı ilan edildiğini belirten Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin, “İki yüz adet kınalı keklik dağlarımıza bırakılmıştır. Özellikle son yıllarda havaların kurak geçmesi nedeniyle yaşanılan susuzluktan keklikler palazlarını büyümeden kaybediyor. Ayrıca tarım ilaçlarında keklikler için riskli” dedi.

“Buldan artık kınalı keklikleriyle daha da güzelleşecektir”

Kekiklerin bölgeye güzellik katacağını söyleyen Hakan Aytekin, “Dağlarda eksilen canlıların kaybedilmesinde avcıların sorumlu tutulması yanlıştır. Avcılar doğa dostu ve hayvan dostudur. Kınalı kekliklerimizin Buldan doğasına salınarak ayrı bir güzellik katmasına vesile olan hemşerimiz Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hamdi Akan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buldan artık kınalı keklikleriyle daha da güzelleşecektir” ifadelerini kullandı.