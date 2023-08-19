Kırıkkale’de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Son Güncelleme: 19.08.2023 22:27

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan 2 yaşındaki H.K, oynarken dengesini kaybederek 3. kattaki balkondan düştü. Ağır yaralanan çocuk, taksiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerine polis ekibi sevk edildi ve çocuğun Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edileceği belirtildi. H.K’nin ailesinin Kahramanmaraş’tan gelerek Kırıkkale’ye yerleştiği öğrenildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Yenişehir Mahallesi 222. Sokak’taki bir apartmanda ailesiyle yaşayan H.K, kardeşiyle oynadığı sırada 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, yoldan geçen taksiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edileceği belirtilen H.K’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Hatay’dan gelerek Kırıkkale’ye yerleştiği öğrenildi.

Kaynak: AA



