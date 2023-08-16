Kırıkkale’de bir fabrikada yangın çıktı

Son Güncelleme: 16.08.2023 16:44

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeni sanayi sitesinde savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA



