Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Kırıkkale’de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kırıkkale’de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

ABONE OL
Ağustos 20, 2023 12:27
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 20.08.2023 15:30

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

O.A’nın (68) Alıcıyeniyapan köyündeki tarlasını sürdüğü 71 AT 042 plakalı traktörü devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altına kalan sürücü, vatandaşların da yardımıyla çıkarılarak Karakeçili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan O.A’nın cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.