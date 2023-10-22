Kırıkkale’de Ulaşım Denetimleri Devam Ediyor

43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim: Yük taşıyan araçlar tek tek durduruldu

KIRIKKALE – Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı “kilit kavşak” Kırıkkale’deki uygulama noktalarında yük taşıyan araçların denetimi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için ülke genelinde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, 43 ilin geçiş güzergahındaki uygulama noktalarında yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor. Polis ekiplerince yapılan denetimlerde, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında yük taşıyan araçlar durduruldu. Araçların ehliyet, muayene ve sigorta kontrollerini yapan ekipler, tonaj ve evrakları, koruma çerçevesi, takograf çıktılarından hız ve kullanım süreleri ile takografa farklı cihazlar takılıp takılmadığını denetledi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Yahşihan ilçesinde polis uygulama noktasını ziyaret ederek, denetimler hakkında bilgi aldı.

Trafik kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlere katılan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü olarak sürekli yollarda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için ülke genelinde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Denetimler hakkında bilgiler aktaran Ayhan, “Burada yük taşıma yapan araçların denetimi için bulunuyoruz. Ben trafik başkanı olarak burada arkadaşların trafik denetimlerini yerinde kontrol etmek için geldim. Arkadaşlarımız burada yük taşıyan araçların koruma çerçevesi dediğimiz arkadan çarpan araçları koruyan çerçevenin olup olmadığı, sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerin olup olmadıklarını, yine araç kullanırken hız ihlali yapıp yapmadıkları gibi hususları kontrol ediyorlar” şeklinde konuştu.

Denetimlerin önem arz ettiğini anlatan Ayhan, “Türkiye çapında bu tür denetimlere devam ediyorlar. Hepimizin bildiği gibi yük taşıyan araçlar kazaya karıştıkları taktirde çok daha fazla can ve mal kaybına sebep oluyorlar, yaralanmalara sebep oluyorlar. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için denetimlerin yapılması çok daha fazla önem arz ediyor. Bunu sağlamak için trafik polisi olarak elimizden gelen çabayı sergiliyoruz” diye konuştu.

Ayhan, vatandaşların trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade ederek, “Trafik kuralları, denenmiş ve insan hayatını korumak için zorunlu olarak konulmuş kurallardır. Trafik kurallarına uyalım. Seyahatlerimizde yakınlarımızın gözünü yolda bırakmayalım ve güvenli bir şekilde evimize yuvamıza ulaşalım” dedi.

Denetimlere, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.