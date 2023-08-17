Kırklareli’nde 372 Bin 637 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 372 bin 637 kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 07-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda 372 bin 637 kök kenevir, 25 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, 3 gram skunk, 49 litre kaçak içki, 19 adet kazı malzemesi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı. – KIRKLARELİ
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