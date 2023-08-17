Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Kırklareli’nde 372 Bin 637 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kırklareli’nde 372 Bin 637 Kök Kenevir Ele Geçirildi

ABONE OL
Ağustos 17, 2023 09:39
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 372 bin 637 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 07-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 372 bin 637 kök kenevir, 25 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, 3 gram skunk, 49 litre kaçak içki, 19 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı. – KIRKLARELİ
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.