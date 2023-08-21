Kırklareli’nde 775 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Son Güncelleme: 21.08.2023 16:55
Kırklareli’nde düzenlenen operasyonda bir depoda 775 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin depoya düzenlediği baskında 775 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda N.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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