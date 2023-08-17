Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Kırklareli’nde Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerini Sürdürüyor

Kırklareli’nde Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerini Sürdürüyor

ABONE OL
Ağustos 17, 2023 14:04
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 17.08.2023 16:58

Kırklareli’nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Ağustos tarihlerinde 7 bin 470 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 147 sürücüye idari para cezası düzenlenip, 69 araç trafikten men edildi. Sürücü ve yolcular denetimlerde emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli’nde jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Ağustos tarihlerinde 7 bin 470 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 147 sürücüye idari para cezası düzenlenip, 69 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde sürücü ve yolcular emniyet kemerinin önemi hakkında

bilgilendirildi.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.