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Kırklareli’nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Ağustos 19, 2023 05:52
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Son Güncelleme: 19.08.2023 08:53

Kırklareli’nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli’nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacı Zekeriya Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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