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Kırklareli’nde park halindeki panelvan yandı

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Ağustos 18, 2023 08:29
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Son Güncelleme: 18.08.2023 11:28

Babaeski ilçesinde park halindeki panelvan çıkan yangın sonucu hasar gördü.

Babaeski ilçesinde park halindeki panelvan çıkan yangın sonucu hasar gördü.

İller Bankası Caddesi’nde park halindeki panelvanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangında panelvanda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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