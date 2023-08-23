Kırklarelispor, Denizhan Taşkan ile sözleşme imzaladı

Son Güncelleme: 23.08.2023 15:03
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ümraniyespor’dan Denizhan Taşkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer çalışmalarının devam ettiğini açıkladı ve yeni transferlerle takımın gücüne güç kattığını belirtti.
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, Ümraniyespor’dan Denizhan Taşkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yeni transferler ile takımın gücüne güç katıldığı belirtilen açıklamada, takımın sezona güzel hazırlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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