Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Kırklarelispor, kadrosuna 10 yeni oyuncu kattı

Kırklarelispor, kadrosuna 10 yeni oyuncu kattı

ABONE OL
Ağustos 16, 2023 15:25
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor’a her geçen gün kadrosuna yeni isimler ekleniyor.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor yen sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip son günlerde kadrosuna yaklaşık 10 yeni oyuncu kattı.

Yeni sezona iyi hazırlandıklarını belirten Kulüp Başkanı Volkan Can, “Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Transferlerle eksik mevkilerimizi tamamlıyoruz” dedi.

Kadroya katılan oyuncular, Umut Kaya, Ömer Faruk Ermeç, Berkay Tanır, Serkan Sözmen, Sırat Yeşilördek, Furkan Fehmi Güneş, Okan Derici, Hüseyin Altuğ Taş, Mizhat Burak Sarı, Hasan Yurtseven. – KIRKLARELİ
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.