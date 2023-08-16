TFF 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor’a her geçen gün kadrosuna yeni isimler ekleniyor.
TFF 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor yen sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip son günlerde kadrosuna yaklaşık 10 yeni oyuncu kattı.
Yeni sezona iyi hazırlandıklarını belirten Kulüp Başkanı Volkan Can, “Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Transferlerle eksik mevkilerimizi tamamlıyoruz” dedi.
Kadroya katılan oyuncular, Umut Kaya, Ömer Faruk Ermeç, Berkay Tanır, Serkan Sözmen, Sırat Yeşilördek, Furkan Fehmi Güneş, Okan Derici, Hüseyin Altuğ Taş, Mizhat Burak Sarı, Hasan Yurtseven. – KIRKLARELİ
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Kırklarelispor, kadrosuna 10 yeni oyuncu kattı
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