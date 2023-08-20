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Kırklarelispor’da transfer çalışmaları sürüyor – Son Dakika

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Ağustos 20, 2023 07:49
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Son Güncelleme: 20.08.2023 10:46

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, Bahçelievlerspor’dan Berke Can Özsoy ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Göztepe’den Erkam Kömür’ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Yeni transferler ile takımın gücüne güç katıldığı belirtilen açıklamada, takımın sezona güzel hazırlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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