Son Güncelleme: 20.08.2023 10:46
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, Bahçelievlerspor’dan Berke Can Özsoy ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Göztepe’den Erkam Kömür’ü kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.
Yeni transferler ile takımın gücüne güç katıldığı belirtilen açıklamada, takımın sezona güzel hazırlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA
DÜNYA3 dakika önce
DÜNYA14 dakika önce
DÜNYA25 dakika önce
DÜNYA4 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA10 saat önce
Kırklarelispor’da transfer çalışmaları sürüyor – Son Dakika
Çin’de Kovid Vakaları Görülme Sıklığı Düşük Seviyede Seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.