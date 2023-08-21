Kırşehir Belediyesi, Ahi Külliyesi ve Zanaatkarlar Çarşısı çevresinde düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Ekicioğlu, Ahi Külliyesi ve Zanaatkarlar Çarşısı çevresindeki düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Ekicioğlu, altyapı ve üstyapısı tamamlanan yerlerin halkın kullanımına hızlı bir şekilde açıldığını dile getirerek, amaçlarının Kırşehir’in her alanda daha rahat ve yaşanılır kent olması olduğunu dile getirdi. Ekicioğlu, şunları söyledi:

“Ağustos ayı başında Ahi Çarşısı esnafı ile yaptığımız istişare toplantısında, bizden talep ettikleri Ahi Külliyesi ve Ahi Çarşısı arasındaki yolun ve çevresinin düzenlemesini tamamlayarak hizmete sunduk. Kaldırım, peyzaj ve ışıklandırmamızın ardından söz konusu yer, yepyeni bir görünüme kavuştu. Ahi Çarşısı esnafımıza, Ahi Külliyesi Zanaatçılar Çarşısı esnafımıza, taksi esnafımıza ve Kırşehir’e hayırlı olsun. Şimdi de söz konusu yolun devamı niteliğinde olan yerin düzenleme çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok kısa bir sürede tamamlanmış olacak. Biz Kırşehir Belediyesi olarak, söz verdiğimiz tüm proje ve hizmet çalışmalarını yerine getirerek Kırşehir halkının daha modern bir şehirde yaşamanın olanaklarını hep birlikte yaratacağız. Her şey Kırşehir için.”