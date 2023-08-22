Kırşehir’de Yasak Saka Kuşu Avlayan 2 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Son Güncelleme: 22.08.2023 15:47

Kırşehir’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında saka kuşu avlayan 2 kişiyi tespit etti. İnceleme sonucunda 1 saka kuşunun mühre olarak kullanıldığı ve avlanma malzemelerinin ele geçirildiği belirlendi. Yakalanan saka kuşu veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam alanına salındı. Yasak avlanan 2 kişiye toplamda 14 bin 928 lira ceza kesildi.

Kırşehir’de avlanması yasak saka kuşu yakaladığı belirlenen 2 kişiye ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi yakınlarında koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında saka kuşu yakalamak için kapan kuran kişileri tespit etti.

Ekipler yaptıkları incelemede 1 saka kuşunun mühre olarak kullanıldığını tespit etti. Ayrıca aynı yerde 1 tuzaklı kafes ve kapan malzemeleri de ele geçirildi.

Saka kuşu, veteriner hekim kontrolünden sonra yakalandığı mevkide doğaya salındı.

Yasak avlanan 2 kişiye toplam 14 bin 928 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA



