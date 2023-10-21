Kışlık Sebzeler Hasat İçin Gün Sayıyor

Kışlık sebzeler hasat için gün sayıyor

Karnabahar üreticileri bereketli bir sezon bekliyor

SAMSUN – Samsun’un Bafra Ovası’nda kışlık sebzeler hasat için gün sayıyor. Ovada 17 bin 500 de kar alanda karnabahar eken üreticiler, 70 bin ton civarında ürün elde etmeyi bekliyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, bereketli bir sezon beklediklerini, sebzenin bu sene para etmesini umduklarını söyledi. Şu anda herhangi bir hastalık olmadığını belirten Adem Aşçı, “Şu anda Bafra’da 17 bin 500 dekar alanda karnabahar ekili. Beklentimiz 70 bin ton civarı karnabahar hasat edebilmek. Sebzenin bu sene para etmesini umuyoruz” dedi.

Renkli karnabahar ve ihracat

Sebze üretmenin çok zahmetli bir iş olduğunu anlatan Aşçı, “Karnabaharda fiyat, çeşidine göre değişiyor. Geçen yıl erkenciler para etmedi. Hangisinin para ettiği ise belli olmuyor. Az ekildiyse erkenci para ediyor, çok erken ekildiyse ise para etmiyor. Kış çetin geçerse kışın ortasında da ekinler para edebiliyor. Çeşidin çok olmadığı zamanlarda da para ettiği oluyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleri ile 100 dekar alanda renkli karnabahar ekildi. Biz birlik olarak 30 dekar alanda çeşitli renkli karnabahar ektik. Bu sene renkli karnabaharı da deneyeceğiz. İhracat için de bizle iletişime geçtiler. Satış için de pazarını oluşturduk diyebiliriz” diye konuştu.

“Mahsulün para etmesini istiyoruz”

Geçen yıl karnabaharın tarlada kalmadığını ama bu sene para etmesini umduklarını ifade eden Aşçı, “Geçen yılki karnabaharlar tarlada kalmadı. Ucuz da gitse satıldılar. Hibrit lahana ise tarlada kaldı ve satılamadı. Çiftçilerin girdikleri oldukça ağırlaştı. Mahsulün para etmesini istiyoruz. Pazarın iyi oluşması gerekiyor. Erkencilerin çok az bir kısmı şu anda çıktı. Karnabahar şu anda 20 TL’den gidiyor. Fiyatlar bu seviyede gider diye umut ediyoruz. Geçen yıl 5’e de 15 TL’ye satışlar oldu. Bu sene inşallah fiyatlar 15 TL üstü, 20 TL civarında gider diye umutluyuz. Karnabaharın fiyatının bu sene 15 TL’den aşağıya düşmemesi lazım. Şu anda ekinlerde bir hastalık yok. Yağışların çok olmasından dolayı bazı bölgelerde ekinleri su kesti. Çok yağışlı bir sezon geçirirsek verim düşebilir. Bu dönemde yağış ve hastalık açısından sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.

Bafra Ovası’nda karnabaharın yanı sıra pırasa ve beyaz lahana gibi birçok kışlık ürün de hasat için gün sayıyor.