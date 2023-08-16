Kısmet Apartmanı Sakinleri Evlilik İçin Seferber Oldu

Son Güncelleme: 16.08.2023 23:57

Kısmet Apartmanı sakinleri, Taner ve Roza’nın evlenebilmesi için harekete geçti. Taner, Roza’nın daha fazla ağlamaması için Ukrayna’daki akrabalarını getirtme planları yapıyor. Melike ise kendine bir iş kurmaya karar verdi. Doğan ve Melike, öpüşme konusunda yüzleşiyor. Taner, Efe’nin babasını görmesini sağlamak için çaba sarf ediyor. Ancak beklenmedik sonuçlar, Kısmet Apartmanı’nda büyük bir kaosa neden oluyor.

Kısmet Apartmanı sakinleri Taner’le Roza’nın evlenebilmesi için seferber olur. Taner, Roza’nın artık daha fazla ağlamaması için Ukrayna’daki akrabalarını getirtme planları yapar.

Melike kendine bir iş kurmaya karar verir. Doğan’la Melike öpüşmeleri hakkında nihayet yüzleşirler. Taner, Efe’nin iki saatliğine de olsa babasını görmesini sağlar.

Ancak sonuçlar hiç de tahmin ettiği gibi olmayacaktır. Efe’nin geri dönmemesi tüm Kısmet Apartmanı’nda büyük bir kaosa sebebiyet verir.

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Kaynak: Magazinkolik



