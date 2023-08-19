Klopp’tan transfere çılgın paraların harcandığı Suudi Arabistan’a tepki: Sınır getirin

Son Güncelleme: 19.08.2023 10:08

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Suudi Arabistan ekiplerinin astronomik rakamlar harcamasıyla ilgili olarak transferler için sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan ekiplerinin transfere astronomik rakamlar harcaması ile ilgili Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, açıklamalarda bulundu.

“SINIR GETİRİLİRSE ÇOK İYİ OLUR”

Klopp yaptığı açıklamada, “Sonsuz para her zaman problem yaratır, transfer için bir yönetmelik hazırlansa ve sınır getirilse çok iyi olur. Suudi kulüplerinin yaptıkları normal, kimseyi suçlayamam ama paranın sınırsız olması doğru değil.” dedi.

3 YILDIZ, SUUDI ARABISTAN’IN YOLUNU TUTTU

Liverpool’un kadrosunda yer alan Fabinho, Henderson ve Firmino gibi yıldızlar Suudi Arabistan’ın yolunu tutmuştu.



