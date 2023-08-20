Kocaeli Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu başladı

Kocaeli Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu, İzmit Atletizm Pisti’nde başladı. Etkinlik, geleneksel Türk okçuluğunun önemli bir yönünü yansıtarak, sporcuları bir araya getiriyor.
Toplamda 16 farklı ilden 523 sporcu, Kocaeli Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Koşusu’na katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, geleneksel Türk okçuluğunun özünü ve ruhunu yaşatma amacı taşıyor. İlk günün programında 10-11 yaş minikler 30 metre, 12-13 yaş minikler 35 metre, yıldızlar 40 metre, gençler 50 metre, büyükler kadınlar 60 metreye, erkekler 70 metreye oklarını atarak sıralama atışlarını tamamladı.
Etkinliğin ilk gününde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da yer aldı. Başkan Büyükakın, sporculara başarılar dileyerek, şampiyonanın açılış atışını gerçekleştirdi. – KOCAELİ
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