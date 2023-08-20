Kocaeli’de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

Son Güncelleme: 20.08.2023 18:38
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulmak üzereyken kurtarılan kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, denizde boğulmak üzereyken kurtarılan kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Cebeci Mahallesi’nde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları tarafından çıkarıldıktan sonra Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Maşallah Akhan (28) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Akhan’ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.
Kaynak: AA
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