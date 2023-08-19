Kocaeli’de otluk alanda çıkan ve ormana sıçrama ihtimali bulunan yangına müdahale ediliyor

Son Güncelleme: 19.08.2023 15:43
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan ve ormana sıçrama ihtimali bulunan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan ve ormana sıçrama ihtimali bulunan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Barış Mahallesi’nde otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrama ihtimali olan yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA
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