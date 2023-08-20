Kocaeli’de yapılan uygulamada 4 düzensiz göçmen yakalandı

Son Güncelleme: 20.08.2023 14:54
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakalanan 4 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakalanan 4 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gebze ilçesinde yaptığı uygulamalarda 3 bin 253 kişi kontrol edildi.
Yoklama kaçağı olduğu anlaşılan 10 kişi ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda ise 104,44 gram narkotik madde ele geçirildi.
Uygulamada 127 araç sorgulanırken, biri hacizli yakalamalı toplam 8 araca 3 bin 488 lira idari işlem uygulandı.
Bu arada kontrollerde yasa dışı yollardan yurda girdiği anlaşılan 4 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kaynak: AA
DÜNYA54 dakika önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA5 saat önce
DÜNYA6 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA10 saat önce
DÜNYA10 saat önce
İzmir’de bir çift silahla vuruldu, koca öldü, eşinin tedavisi sürüyor
Ödemiş’te çilek ve barbunya festivali düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.