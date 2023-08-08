Kocasinan’da Pazarcılara Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde, 2 pazarcı, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde esnaf olan Harun K. ve İbrahim E., aralarında husumet olduğu iddia edilen Abdullah T. ve Kerem T. tarafından otomobillerinden tabancayla ateş açılmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından, başından ve bacağından yaralandığı belirlenen pazarcılar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.