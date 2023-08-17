Kolombiya’da 6,3 büyüklüğünde deprem – Son Dakika

Son Güncelleme: 17.08.2023 20:51
Kolombiya’nın Cumaral bölgesinin kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kolombiya’nın Cumaral bölgesinin kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Meta yönetim bölgesine bağlı Cumaral’ın 16 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.
USGS, yerel saatle 20.04’te meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu duyurdu.
Kaynak: AA
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