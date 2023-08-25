Konut Kredisi Değer Oranlarında Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. İkinci ve sonrası konut alımlarında tüketicinin malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.