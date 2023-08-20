Konyaaltı Sahili’nde kürek sörfü keyfi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor Antalya’ etkinlikleri kapsamında Konyaaltı sahilinde kürek sörfü etkinliği düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘Spor Antalya’ etkinliği ile Antalyalılar farklı spor dalları ile dolu dolu bir hafta sonu yaşıyor. Decathlon iş birliği ile yapılan aktivitelerde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoga etkinliği düzenlendi. Uzman eğitmenler eşliğinde yogaya katılan vatandaşlara temel yoga hareketleri gösterildi. Bir saat süren etkinlikte sporseverler yoga ile stres attı.

Daha sonra ise son yılların popüler sporu kürek sörfü etkinliği yapıldı. İlk olarak karada kürek sörfü konusunda kısa bir eğitim verildi. Dengede durma, kürek çekme gibi konularda bilgilendirilen vatandaşlar daha sonra eğitmenler eşliğinde denize indi. Akdeniz’in masmavi sularında kürek sörfü yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Konyaaltı sahilinde denize giren vatandaşlar da ilgiyle kürek sörfü yapan Antalyalıları izledi. Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla ücretsiz gerçekleştirdiği etkinlik yoğun ilgi gördü. Kürek sörfüne katılan sporseverler büyük keyif aldı.

İlk kez kürek sörfü yaptığını söyleyen İrem Sever, “Çok heyecanlandım. Dengede durabildikten sonra çok keyif alıyorsunuz. Denizin üstünde olmak çok keyifli” dedi.

‘Spor Antalya’ aktiviteleri kapsamında voleybol, basketbol, okçuluk, ayak tenisi ve zumba gibi birçok etkinlik yapıldı.