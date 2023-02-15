KONYA’DAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM VE DESTEKLER SÜRÜYOR

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Konya’dan bölgeye yardımlar devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesinde 451 araç ve 1545 personelin arama kurtarma ve destek çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye 123 yardım tırı ulaştığı ifade edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerinin, şu ana kadar 61 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardığı vurgulandı.

Konya Ticaret Borsası (KTB), üyelerinin desteğiyle un, bakliyat ve gıda ürünlerini bölgeye ulaştırıyor.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, “Yardım tırlarımızı Hatay’a gönderdik. İletişim kanallarından ve web sitemizden yardım hesap numaralarını paylaşarak nakdi yardım kampanyası başlattık.” ifadesini kullandı.

Selçuk Üniversitesi, sağlık ekibinin ihtiyaç duyduğu tıbbi ekipman, gıda ve kişisel kullanıma ait malzemeleri bölgeye gönderdi.

Beyşehir’de hafriyat firmaları, Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde Hatay’a iş makinesi operatörü ve iş makineleri gönderme kararı aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Beyşehir Öğretmenevi’nden de deprem bölgesine 2 bin kişilik sıcak yemek gönderileceği belirtildi.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi öncülüğünde 40 kişilik gönüllülerden oluşan bir yardım ekibi kuruldu.

Ayrıca kooperatif bünyesindeki tekstil atölyesinde üretilen kışlık kıyafetler de bölgeye gönderildi.

– Gönüllüler seferber oldu

Yalıhüyük’teki kamu kurumları ve vatandaşlar deprem bölgesine gönderilmek üzere erzak temini yaptı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, “Çok üzgünüz. Acımız büyük. Bu acıyı tüm Yalıhüyük halkı olarak yürekten paylaşıyoruz.” dedi.

İlçede kaynakçılık yapan vatandaşların da gönüllü olarak bölgeye gittiği öğrenildi.

Çumra Belediyesi deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla iş makinaları, harfiyat kamyonları ve mobil mutfak desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Recep Candan, “Hemşehrilerimizle el ele verdik. Deprem bölgelerindeki kardeşlerimiz için yardım tırlarımızı, iş makinelerimizi, operatörlerimizi yola çıkarmaya devam ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi işbirliğiyle deprem bölgesindeki hemşehrilerimize sıcak yemek ikramı için iki mobil mutfağımızı yola çıkardık. Bu acıyı paylaşabilmek adına Çumra olarak seferber olduk.” diye konuştu.

Cihanbeyli Belediyesi, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla battaniye, ısıtıcı, bebek bezi, mama, gıda, hijyen ürünleri gibi ihtiyaç ürünleri afet bölgesine gönderildi.

Belediye Başkanı Mehmet Kale, “Devletimiz tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber etti. Bizler de bu konuda üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.” dedi.

Karapınar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından 5 bin kişilik sıcak yemek ve ayran Hatay’a ulaştırıldı.

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, “Öğretmenevi bünyesinde gönüllü 7 öğretmenle ekip kurduk. Hatay’a gidecek ekibimiz 5 bin kişilik sıcak yemek servisi yapacak. Bu faaliyetler tek seferlik değil, deprem bölgesindeki yaralar sarılıncaya kadar devam edecek.” ifadesini kullandı. A.A