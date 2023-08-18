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Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Beraberlik gerçek netice oldu

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Ağustos 18, 2023 23:03
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– Stanojevic: “Beraberlik gerçek netice oldu”

ANTALYA – Konyaspor Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, topun kontrolünü sağlayamadıklarını ve beraberliğin gerçek netice olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanojevic, zor bir karşılaşma olduğunu ve son dakikalarda gol yediklerini kaydetti.

Takımının buna rağmen mücadeleyi bırakmadığını dile getiren Stanojevic, “Elimizden gelen her şeyi yaptık, her şeyimizi verdik. Oyun kontrolü ve top hakimiyetimiz iyi değildi ve risk teşkil edemedik. Antalyaspor’un top hakimiyeti daha iyiydi. Sonuçta beraberlik gerçek netice oldu” dedi.
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