Kozan Barajı’nda Kuraklık Alarmı – Son Dakika

Kozan barajında ürküten kuraklık havadan görüntülendi

ADANA – Adana’nın Kozan ilçesinde 170,34 metreküp su hacmi bulunan Kozan Baraj Göletin’de su seviyesi yüzde 23’e düştü.

Kozan’da bulunan ve yaklaşık 10 bin 220 hektarlık tarım arazisinin sulamasında kullanılan Kozan Baraj Göletin’de su seviyesi yüzde 23,2’ye geriledi. 2022 Yılından bu yana kuraklık nedeni ile su seviyesinde ciddi düşüş yaşanan gölette bu yıl yaşanan Basra sıcakları ve Afrika sıcakları ile su seviyesi yüzde 23’e gerileyerek kara parçaları ortaya çıktı.

Göletin bulunduğu Durmuşlu Mahallesinden Cemil Gök, “1 kilometrelik çekilme oldu. Barajın doluluk oranının Mayıs ayında yüzde 60 seviyelerinden yüzde 20’li sevilerine geriledi” dedi.

İlkbahar yağmurlarının bir nevi can suyu olduğunu, ancak daha sonra uzun süredir yağmur yağmamasının barajı olumsuz etkilediğini kaydeden Gök, “Bir çok akarsu tarafından beslenen bir gölette, hergün su daha da çekiliyor. Son dönemlerde yağışların olmaması nedeni ile ciddi bir kuraklık var. Geçen yıldan da kuraklık sorunumuz vardı. Yaz dönemi yağışlarımız olmadı. Çiftçilerimiz yağış oldu mu baraj suyunu kullanmaya gerek duymuyor ama bu yıl kuraklık ciddi bir sorun haline geldi. Çiftçilerimizde damlama sulama sistemine geçerse suyu daha ekonomik kullanmış olacağız” diye konuştu.