Kozan’da Kuraklık Nedeniyle Zeytin Veriminde Büyük Düşüş

Adana’nın Kozan ilçesinde geçen yıl 11 bin ton hasat edilen zeytinde bu yıl kuraklık nedeniyle yüksek verim kaybı yaşandı. Daha önce sıra olan zeytinyağı fabrikaları bu yıl boş kaldı.

Kozan’da bu yıl zeytinde kuraklık nedeniyle verim düştü. Yazın aşırı sıcak ve kurak, mevsim normalleri dışında gerçekleşen yağışların zeytin ağaçlarına çiçek döneminde zarar vermesi nedeniyle bu yıl zeytin rekoltesinde yüzde 60’lık düşüş yaşandı.

Zeytin hasadının başlaması ile bahçelerinden hasatlarını tamamlayan üreticiler zeytin çuvalları ile zeytinyağı fabrikalarına giderken bu yıl fabrikalarda sıra olmaması dikkat çekti.

Kozan bölgesinde geçen yıl 11 bin ton zeytin hasadı gerçekleştirilirken, bu yıl bahçelerde yüzde 60 verim kaybı olduğu belirtildi.

Bahçesinden hasadını tamamlayan Mustafa Yılmaz, her yıl 1 ton zeytin hasadını gerçekleştirirken bu yıl 400 kilogram civarında olduğunu belirterek, “Yüzde 60-70 civarında verim kaybı var. Bu sene çiçek dönemi soğuklar olmuştu. Her yıl 3-4 gün sıra beklerdik, geceleri burada yatardık. Şimdi sırada kimse yok” dedi.

2 dönüm zeytin bahçesi bulunan Rukiye Karataş ise, “Bu sene geçen yıla göre çok çok az. Geçen yıl 155 kilogram yağ almıştık bahçemizden bu sene 50 kilo ancak olur. Geçen yıl sıra bulamazdık. Geldik geri dönmüştük. Bu sene sıra yok. Bu sene iklimden dolayı diyoruz. Fiyatı 250-300 TL diyorlar belki daha da yükselir” diye konuştu. – ADANA